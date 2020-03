Avondmaal aan huis is geen onderonsje

Reinier Sonneveld zegt in het Nederlands Dagblad van 14 maart dat christenen als priesters het avondmaal ook thuis kunnen vieren, als kerkdiensten worden geannuleerd. Hij meent dat daar in de vroege kerk ook geen officieel aangestelde priesters bij waren. Daar valt wel wat tegenin te brengen.

Het gaat te ver om uit maaltijden in de eerste christengemeente van Jeruzalem af te leiden dat ieder huisgezin best het avondmaal zelf kan vieren. We weten immers niet wie er in Jeruzalem de leiding over had. (beeld Fotografie Freek Visser)