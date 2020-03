De Kamer moet zich nu beheersen

'Mijnheer de voorzitter! Van ganser harte sluit ik mij namens de regering aan bij de bewogen woorden, door u gesproken in verband met de ramp, die ons land heeft getroffen, een ramp van groter omvang en met ernstiger gevolgen dan sinds eeuwen ons land in vredestijd te doorstaan had.' Zo begon minister-president Willem Drees zijn verklaring in de Tweede Kamer op dinsdag 3 februari 1953, twee dagen na de watersnoodramp waardoor grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant werden getroffen. 1835 mensen verdronken.

Drees vertrouwde de Kamer toe dat bij het luisteren naar de radio, zijn gedachten teruggingen naar het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen ook het ene na het andere onheilspellende bericht via dat medium te horen was. 'Gelukkig is er echter ook een diepgaand onderscheid. Het is thans geen strijd tussen mensen. (...) Voor het ogenblik vallen alle onderscheidingen en tegenstellingen weg en is ..

Na de rede van Drees schorste Kamervoorzitter Rad Kortenhorst de vergadering tot een week later. En dat is in de na-oorlogse periode de enige week geweest waarin de Tweede Kamer niet haar geplande debatten hield. Tot afgelopen week. De grote inbreuk van de uitbraak van het coronavirus op de parlementaire democratie, is beslist niet het ergste gevolg van deze crisis. Maar het is wel véélzegge..

