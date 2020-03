Als stoere vrouw opgesloten in m'n slaapkamer

Op een avond kon ik deze week de slaap niet vatten. Tussen de hoestsalvo’s door, zes dagen sociale onthouding en ook zonder sociale media, valt ook bij mij een masker af. Ik mis m’n geliefden en hun fysieke nabijheid, schrijft Thera de Haan vanuit haar donkere slaapkamer. In het dagelijks leven is ze ondernemer in de acute zorg .

Inmiddels bijna veertig dagen geleden besloot ik om even offline te gaan. De veertig dagen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen leken me een mooie gelegenheid om te kijken wat het met me zou doen, leven zonder die drive om te posten, te liken, te reageren, te lezen. Inmiddels zijn er 33 dagen voorbij en leef ik ook zes dagen in fysieke sociale quarantaine. Met andere woorden, ik zit opgesloten in..

Een mooie jaarlijkse traditie met vriendinnen liep uit op een vervroegde terugkeer uit een land dat gesloten werd. Op de terugreis begonnen de gezondheidsklachten al op te spelen. Het kuchje werd hoestsalvo en het beetje grieperige gevoel werd een rillen en continue gevoel van koude. Thuisgekomen was er eerst vooral de blijdschap van het weer samen zijn met mijn man en dochters. Sindsdien be..

