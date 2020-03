Om deze drie redenen doen complottheorieën het goed in de Arabische wereld

Complottheorieën doen het goed in crisistijd. Niet alleen, maar zeker ook in de Arabische wereld.

Een moskee in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, die deze week werd afgesloten voor het wekelijkse vrijdaggebed. (beeld Epa/mahmoud Khaled)

Op donderdag 12 maart suggereerde het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn in een tweet, dat een Israëlisch laboratorium het coronavirus had ontwikkeld. De tot de islam bekeerde ex-PVV’er is niet de enige moslim die gelooft in dergelijke onzinnige samenzweringstheorieën. Waar komt deze hang naar complotdenken vandaan?

Natuurlijk zijn niet alle samenzweringstheorieën onzin. Sommige complotten bestaan echt. Vaak zijn zulke theorieën echter pogingen van ongeïnformeerde mensen om complexe problemen op een simpele manier te duiden. Men schrijft bovendien vaak kwaadaardige motieven en plannen toe aan mensen die er helemaal niet bij betrokken zijn. Voor toevalligheden en menselijke fouten lijkt in deze theorieën..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .