Sociaal afstand houden, het is niks voor mij

Ik zit nu een paar dagen thuis en merk het echt. Ik voel mij anders. Vreemd. En aangezien ik deze situatie niet eerder heb meegemaakt, kan ik dit gevoel ook niet goed duiden. Ik ben het niet gewend: met een boog om mensen heen lopen, geen hand of schouderklop, geen amusant gesprekje en dit is pittig. Het eist zijn tol.

Vanmiddag besloot ik even een ommetje te maken door ons kleine pittoreske stadje Buren. Bij iedere passant zie ik de letters ‘Corona’ op het voorhoofd staan; iedere wandelaar is een potentiële verdachte, maar dan zonder balkje voor de ogen. Bijna iedere ontmoeting voelt als een gemis.

Wij mensen zijn hier niet voor gebouwd. We horen in groepen te leven, dan voelen we ons veilig. In groepen zijn je overlevingskansen nu eenmaal stukken hoger.

