Relatiecoach Linda Pasman noemt de onverwacht vrijgekomen tijd om thuis meer naar elkaar om te kijken ‘een prachtig cadeau. Het is gaaf wat God aan het doen is. Hij geeft tijd en rust in gezinnen en relaties.’ (Nederlands Dagblad 14 maart). Is dit zo? Is het gaaf wat hier gebeurt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .