Essay: Het zwijgen van mijn vader, Indië-veteraan

Donderdag 26 september 1946 om kwart over vijf voer mijn vader uit naar Indië, aan boord van de ss Kota Agoeng. Een week eerder was hij 21 jaar geworden. En maandag was hij nog naar de notaris geweest om (à drie gulden) een levenstestament op te stellen. Daarmee machtigde hij zijn tien jaar oudere zus - vrijgezel, net als hij - om hun gezamenlijk ouderlijk huis te verkopen, of erfkwesties af te handelen. Tien jaar eerder was immers zijn vader overleden, en nu was het onzeker of hij zijn oude moeder (hij was het nakomertje) nog levend zou terugzien.

De meeste details die ik nu beschrijf, ken ik pas sinds een paar dagen. Net als zovelen, vertelde pa namelijk weinig over zijn Indische jaren. Als wij daar thuis naar informeerden, verviel hij tot enkele summiere zinnen die we al gauw uit ons hoofd kenden. Dan hou je snel op met vragen, als kind, en het spijt me nu dat ik die discrete stilte heb laten duren tot zijn overlijden in 2003. En daarn..

Zo vond ik deze week dat levenstestament. En een stapeltje bataljonskrantjes, en het gedenkboek van zijn regiment: Zo was het, 3-5 R.I.. De oorkonde die hij in januari 1950 kreeg van de burgemeester van Hilversum, nog stijf opgerold in de kartonnen verzendkoker. En, achter in een boek over Indië: een brief van de Inspecteur Generaal. ‘Uw taak buiten Europa is ten einde. Het hele Ned..

