Corona: meer zegen dan straf van God?

Het coronavirus zorgt voor een sterke afname van concentraties van vervuilende stoffen in de lucht in China. Een medewerker van een ziekenhuis in Wuhan kijkt naar buiten na de verzorging van coronapatiënten. (beeld afp)

In bepaalde christelijke kringen wordt gesuggereerd dat de uitbraak van het coronavirus een straf van God is. Maar is dit zo en hoe kunnen we dat weten? Nu is de gedachte dat God straft beslist een bijbels gegeven. Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we dat God straft als vergelding of als opvoedkundige tuchtiging. Ook wordt in deze teksten niet verhuld dat God daarbij ziektes gebruikt, zoals i..

Het verschil met nu is, dat in de Bijbel God zelf, of zijn profeet namens Hem, erbij zegt dát het een straf is. Bovendien zegt God ook steeds waaróm ze deze straf krijgen. Daarbij is deze duiding ook nog eens als waarheid in de Bijbel opgeschreven. Met andere woorden: dit bericht is canoniek. Voor het huidige coronavirus hebben we niet zo’n briefje uit de hemel.

