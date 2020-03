Met tien man in één huis

Voor ouders met schoolgaande kinderen is school een zegen. Sinds de leerplichtwet moeten ouders het opeens zo’n zes à zeven uur per dag zonder hun lieftallige kroost doen. Aangezien we onze huishoudelijke taken inmiddels zo geautomatiseerd hebben dat we daar geen zes uur per dag meer mee bezig zijn, zijn we onze uurtjes gaan opvullen met andere bezigheden. (Betaald) werk buiten de deur bijvoorbeeld. Daarmee gingen we verplichtingen aan, die dan weer zo verplichtend zijn geworden dat er een probleem ontstaat als de kinderen opeens geen school hebben. Zoals nu.