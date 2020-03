De dokter en de dominee

Er is al veel gezegd en geschreven, ook over hoe je deze pandemie vanuit het christelijk geloof kunt duiden. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Virussen bestaan nu eenmaal, ze muteren sneller dan we met vaccins kunnen bijhouden, en in een bepaalde mix van omstandigheden breiden ze zich razendsnel uit. Juist onze hoogontwikkelde samenleving met alle interactie en mobiliteit blijkt da..

We zijn niet de eersten die ons met de vragen van gezondheid en ziekte bezighouden. Dat blijkt uit een geschrift van de zeventiende-eeuwse theoloog Gisbertus Voetius. In 1634 – Voetius woonde toen in Dordrecht – voerde hij een briefwisseling met zijn stadgenoot, de arts Johannes Beverwijck over ‘het einde van het leven’ (De vitae termino). Zeven jaar later werd de ‘verhandeling in briefvorm’..

