In 1944 volgde een deel van de Gereformeerde Kerken niet het synodebesluit waaruit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn ontstaan. Op sterk aandringen van wijlen professor Berkhouwer heeft de gereformeerde synode jaren later spijt betuigd richting de vrijgemaakten over de zienswijze en de maatregelen die toen genomen zijn. Van vrijgemaakte zijde is daarop gereageerd met: ‘Jullie zijn d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .