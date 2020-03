Wat in het artikel over het achteruitgaan van heideplanten in het wild (ND 14 maart) niet vermeld werd, is dat de begrazing van heide met schapen erg tekortschiet. Ook afplaggen wordt niet meer gedaan. Dit zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de heidevelden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .