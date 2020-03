Armoede leidt tot zwart werk

Uiteindelijk leverde een jaar werken Teunis een schuld op van bijna 2.500 euro. Nu heeft hij het opgegeven zich aan de regels te houden. Deel 5 in een serie over werken en leven met geldzorgen.

‘Mijn man liet mij achter met hoge schulden en kleine kinderen. Toen begon mijn zus me elke maand een bedrag over te maken, om mij te helpen. Ineens realiseerde ik mij dat ik niet meer gewoon haar zus was, maar haar ‘arme’ zus was geworden. Maar ik nam het aan. Ik kon het tenslotte goed gebruiken’. Zo beschrijft Fatima (32) hoe ze door schulden en armoede langzaam in een ‘hokje’ van de maatscha..

Het beeld kan al gauw ontstaan dat wie arm is ook weerloos wordt. Neem die arme Ricky, uit de film ‘sorry we missed you’, die zich zo laat uitbuiten door zijn werkgever. Of die arme Runa: een scheiding, twee kleine kinderen, geen huis. Wat een tragiek. ‘Maar mij overkomt het niet’, denk je er achteraan. ‘Ik zou dat anders aanpakken’. Als het je wel overkomt, ben je toch een beetje sneu. Tijd vo..

