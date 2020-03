De Sahel - We kunnen niet wegkijken

De veiligheid in Europa is mede afhankelijk van een stabiele Sahel. We kunnen niet wegkijken, en alleen maar met het coronavirus bezig zijn.

Vluchtelingen bij de Grieks-Turkse grens, de humanitaire situatie in Idlib en de verspreiding van het coronavirus verdringen het nieuws over de verslechterende veiligheidssituatie in de Sahel. Toch verklaarde de Europese Raad al vorig jaar in mei dat de Sahel een strategische prioriteit is voor de EU. De veiligheid in Europa is immers mede afhankelijk van een stabiele Sahel. Het betreft hier vo..

De onrust in de Sahel begon omstreeks 2012 met de jihadistische opmars in Mali. Sindsdien proberen 13.000 VN-blauwhelmen (Minusma) in Mali en 5100 Franse militairen (operatie Barkhane) tevergeefs de vrede in de G5-Sahel-landen te handhaven. Daarnaast geeft de EU leiding aan drie kleine EU-missies: EUCAP Sahel Mali, EUTM Mali en EUCAP Sahel Niger. Deze missies verstrekken opleiding, advies en..

