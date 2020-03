Heb de hamsteraar lief en lach hem niet uit

Mensen laten in de supermarkt gedrag zien dat ze waarschijnlijk ook niet van zichzelf gewend zijn. Maar wijs ze niet af, zelfs niet als ze anderen omver liepen in de winkel, schrijft Jan Willem Janse van Missie Nederland.

Ik ben niet immuun voor angst. Als ik de beelden zie met lege schappen, vind ik het ook spannend. Hoewel ik weiger om buitenproportioneel in te slaan, voel ik de spanning in mijn buik. Sterker nog, ik gaf daar afgelopen week een keer aan toe. Voor het eerst kocht ik weekboodschappen, terwijl ik normaal mijn inkopen doe per dag. Ik had ondertussen al een oproep aan christenen en kerken gelezen o..

Ik kan gemakkelijk meedoen in het belachelijk maken van het hamsteren. Ik snap het inslaan van bijvoorbeeld toiletpapier ook niet helemaal. Ik zou misschien ook teveel schaamte voelen bij het idee van hamsteren. Maar daarmee stel ik mezelf boven mijn ‘bange medemens’. En dat wil ik helemaal niet. Want ik ben net zo goed bang. En het helpt dat ik in God geloof. Ik geloof dat Hij voorziet. En ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .