Triest kijken zijn ogen je aan van boven zijn mondkapje: de Franse huisarts die twee weken in quarantaine moet. Hij en zijn gezin zijn besmet met het coronavirus (Nederlands Dagblad 7 maart). Gelukkig hebben ze weinig klachten en zorgen dorpsgenoten goed voor hen. Hun leven is hierdoor drastisch veranderd, zegt het artikel. Ja, dat heb je soms. Dat je even twee weken wordt stilgezet en geen kant op kunt, bijvoorbeeld door een verstuikte enkel, rugpijn, een virus of ander ongemak. Even heel vervelend, maar gelukkig vaak ook zo weer voorbij. Dat geldt helaas niet voor veel mensen met kanker of een chronische ziekte.

Verderop in dezelfde krant lees ik over de terreur van Boko Haram in Nigeria. Twee miljoen mensen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen. Het doet me denken aan de situatie in Idlib en aan al die andere mensen op de vlucht voor geweld. Hun leven is drastisch veranderd en zij kunnen het niet na twee weken weer oppakken. Zij hebben geen dak boven hun hoofd. En wie kom..

