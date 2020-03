Nu wordt het ook tijd - eindelijk - voor rechtsherstel voor Indische Nederlanders

Het onrecht dat KNIL-militairen en Indische ambtenaren is aangedaan, is te lang verzwegen.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederlands-Indië bevrijd werd - althans van de Japanse bezetter, maar niet van moord en doodslag. De inheemse bewoners van Nederlands-Indië wilden al jaren onder het juk van de koloniale bezetter vandaan. In de periode van de Japanse bezetting werd hun onafhankelijkheidswens aangewakkerd door de Japanse visie van ‘Azië voor de Aziaten’. Direct na de Japanse..

In de geschiedenisboeken heeft men het over termen als merdeka (vrij en onafhankelijk), gevolgd door Bersiap: de periode van chaos en dreiging, vernoemd naar de strijdkreet van Indonesische strijders (‘Wees paraat’). En over ‘politionele acties’, een eufemisme voor een koloniale oorlog, die duurde tot 1962.

