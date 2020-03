De vriendinnen van meneer pastoor

Er zijn priesters geweest die de opmerking kregen: ‘Je kunt liefde ook op andere manieren ervaren.’ Alsof geheime seksuele relaties een goed alternatief zouden zijn voor de last van het celibaat.

Dat betekent onrecht voor de geheime vriendinnen, want zij mogen in hun rol van seksuele partner van de priester niet zichtbaar zijn. Zij kunnen die relatie vaak ook niet bespreekbaar maken bij hun eigen familie en vriendenkring. En het is ook onrecht voor de priesters, want het betekent een stuk eenzaamheid als hun geheime vriendin bijvoorbeeld ziek wordt of overlijdt. Want dan kunnen zij nerg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .