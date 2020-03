Arabieren zitten in Israël prima

Israël is het enige land in het hele Midden-Oosten met een bloeiende en groeiende christelijke gemeenschap.

Een vrouw in de stad Taiybe brengt haar stem uit voor de Knesset, in april vorig jaar. De Arabieren in deze regio van Israël verzetten zich tegen het plan-Trump, waarin zij onder Palestijns bestuur zouden komen. (beeld epa / Atef Safadi)