Gevaren van een fusie

Hoofdredacteur Sjirk Kuijper vraagt zich af wat er zal gebeuren wanneer vrijgemaakten en Nederlands-gereformeerden binnenkort een haakse bocht maken door te fuseren (Nederlands Dagblad 7 maart). In diezelfde krant predikt Lodewijk Asscher een wijze les wanneer hij spreekt over de fusie van het linkse politieke blok. Door een fusie zijn er altijd mensen die zich niet meer herkennen in de nieuwe beginselen die het samengaan tot gevolg heeft. Asscher zegt bovendien dat fuserende partijen voor en na de fusie veel tijd aan zichzelf besteden. Het gevaar van navelstaren ligt zo op de loer. Daardoor is de blik afgewend van hen die buiten de partijen staan.