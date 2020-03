Tijdelijk asiel

Asia Bibi kreeg in Canada asiel voor een jaar (Nederlands Dagblad 29 februari). Dat land verstrekt dus verblijfsvergunningen van tijdelijke aard. Het vluchtelingenbeleid van de Canadese overheid wordt 'ons' weleens ten voorbeeld gesteld, maar toch verbinden zij meer restricties aan zo'n vergunning dan wij hier. Ook al is de bevolkingsdichtheid daar nog geen vier mensen per ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .