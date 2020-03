Wat het CDA kan leren - en overnemen - van de succesvolle christendemocraat Sebastian Kurz in Oostenrijk

De christendemocratische partijleider Sebastian Kurz op campagne voor de parlementsverkiezingen in Oostenrijk, in september vorig jaar. (beeld epa / Georgi Licovski)

In de komende weken wordt duidelijk wat de koers zal zijn van de christendemocraten in Duitsland. De CDU moet kiezen, nu bondskanselier Merkel definitief stopt en Annegret Kramp Karrenbauer zich teruggetrokken heeft als leider van de grootste politieke partij in Duitsland.

Het verhaal van en voor de christendemocraten ligt breder, ingewikkelder, ook voor Nederland. Alle christendemocratische partijen moeten een antwoord formuleren op de onvrede, de onrust onder hun achterban, de populistische verleiding. Als we kijken naar zes landen waar ooit de christendemocraten oppermachtig waren - Italië, Oostenrijk, Duitsland en België -, dan zien we verschillende scenar..

