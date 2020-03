Gewijde kunst

Onlangs vroeg een antiquair mij te komen kijken naar een aantal religieuze voorwerpen, die hem tijdens een soort kerkveiling ten deel waren gevallen. Op voorwaarde dat ik zijn objecten niet hoefde te taxeren, nam ik zijn uitnodiging aan. Eenmaal in zijn etablissement aangekomen werd het me zwaar te moede. Dat was niet omdat de beelden, schilderijen, kandelaars, reliekhouders, en gedeelten van preekgestoelten van slechte kwaliteit waren. Integendeel. In eerste instantie kon ik de oorsprong van mijn zwaarmoedigheid dan ook niet echt omschrijven. De antiquair was sympathiek, de objecten waren van goede kwaliteit en zij waren behouden gedurende de beeldenstormen die van alle tijden zijn. Maar in de stilte aan de rand van de dag die avond, werd me allengs duidelijk waarom ik uiterlijk blijmoedig, maar innerlijk zo onbestemd de ruimten vol religieuze kunst had verlaten. Het had te maken met het gegeven dat ik schilderijen en beeldhouwwerken had mogen zien die hun oorspronkelijke functie hadden verloren.