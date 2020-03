Vanwege het geweld tegen vrouwen zijn op 4 maart beelden van vrouwen in paars gehuld in de De los Santos Cosme y Damian-kerk in Mexico Stad. (beeld afp / Pedro Pardo)

Ik was gewoon mijn lessen aan het voorbereiden. Een collega vroeg mijn mening over 9 maart, de ‘dag zonder vrouwen’. Eerder die dag had net een leerling van zeventien jaar mijn mening gevraagd over wat er in het land gaande was.

#UnDiaSinMujeres (een dag zonder vrouwen) is een nationale beweging, in gang gebracht door een groep vrouwen in Mexico. Het idee is op 9 maart (de dag na Internationale Vrouwendag) als vrouw niet mee te doen in de maatschappij.

