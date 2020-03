CU kan wel/niet in zee met Baudet

Partij-ideologen zijn er niet om zoete broodjes te bakken met hun achterban. In die zin doet Wouter Beekers zijn werk goed, als directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Zo schreef hij in 2014 dat christelijke politici in hun liefde voor Israël te gemakkelijk voorbijgaan aan het lijden van Palestijnse christenen. En vrijdag publiceerde Beekers een essay, waarin hij kritisch is over het cordon sanitaire dat 'brave politici' rond partijen als PVV en Forum voor Democratie bouwen. Niet omdat hij zo enthousiast is over die partijen, maar omdat hij bezorgd is over het 'gebrekkige antwoord' van gevestigde partijen op wat hij 'nieuw nationalisme' noemt.