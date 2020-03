Maak geen procedure voor kindereuthanasie. Het kan anders

De roep om een regeling voor kindereuthanasie is misschien juist wel ingegeven omdat kinderartsen weten dat wie in Nederland niet binnen de lijntjes kleurt, hard vervolgd kan worden. Maar toch, ga die kant niet op.

Er is alom aandacht voor verdere verbetering van de kinderpalliatieve zorg. Een onderzoek, grotendeels uitgevoerd bij Kinderhospice Binnenveld in Barneveld (foto), heeft meer zicht gegeven op de kwaliteit van de kinderpalliatieve zorg. (beeld Niek Stam)

Discussies over euthanasie zijn in Nederland niet van vandaag of gisteren. In 1969 schreef de Leidse psychiater Jan Hendrik van den Berg zijn befaamde boekje Medi..

De Hervormde Kerk kwam in 1972 met een rapport waarin men de cirkel nog wijder trok dan Van den Berg: men sprak over ‘grote aantallen van kinderen die zeer mismaakt geboren werden’. Termen als ‘overbevolking’ en ‘een tekort aan ziekenhuisbedden’ klonken als reden voor passieve en misschien zelfs actieve euthanasie. Deze geluiden kwam je overigens alom tegen.

