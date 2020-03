Cantates zijn bedoeld voor een kerkdienst

Op 25 maart 2018 werd in Nijmegen in een dienst waarin christelijk-gereformeerden en gereformeerd vrijgemaakten samengaan, voor het eerst een Bach-cantate uitgevoerd tijdens de eredienst (’Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’). In vele steden in Nederland is er een traditie van de maandelijkse Bach-cantate uitvoering. Als liefhebber van Bach- en koormuziek bezocht ik al lange tijd de maandel..

Calvijn

Gemeentezang of koormuziek? Calvijn was een voorstander van gemeentezang en wilde de roomse traditie van Latijnse koorzang de kerk uit hebben. Luther wilde gedeeltelijk hetzelfde: gemeentezang in eigen taal. Maar, muzikaal als Luther was, zag hij ook de kracht van goede kwaliteit kerkmuziek. Reden waarom ..

