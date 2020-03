Wat is die nieuwe hemel

Naarmate je ouder wordt, neemt vaak de interesse toe voor wat er gebeurt als je sterft. Opvallend genoeg gaat het dan vaak over de nieuwe hemel. Maar daarvan bestaan nogal wat verschillende voorstellingen.

(beeld nd)

We mogen uitzien naar Jezus' komst en naar een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont en waar pijn en verdriet tot het verleden behoren. (beeld nd)

Ik las ergens dat naarmate je ouder wordt, de interesse stijgt voor wat er gebeurt als je sterft. Ik kan dat beamen, want mijn leeftijd nadert ook die van de zeer sterken. In gesprekken met ouderen komt het onderwerp nogal eens aan de orde.

Ik ben ook erg benieuwd naar wat ons straks te wachten staat.

Zeker, als gelovige weet je dat je naar de hemel gaat en dat we op de ‘jongste dag’ zullen opstaan uit de dood. Maar uit de overlijdensadvertenties (ook in het Nederlands Dagblad) blijkt dat er bij de nabestaanden verschillende voorstellingen bestaan over het sterven … en dan.

