Prikkels helpen bij vergroening dorp en stad

Een eenvoudige maatregel om meer groen te krijgen is om de watersysteemheffing van het waterschap gedeeltelijk afhankelijk te maken van de hoeveel 'stenen' oppervlak. Via satellietwaarnemingen in combinatie met kadastrale kaarten is dit automatisch te doen. Betegelde oppervlakken zouden dan bij 'bebouwd' opgeteld moeten worden, en grasdaken leiden tot een belastingaftrek.

De tuinkant wordt bepaald door de bewoner, dus dat kan verdisconteerd worden in het ingezetenentarief, terwijl het dak eerder iets is voor de eigenaar, dus dat kan verdisconteerd worden in het eigenaarstarief, dat nu alleen op de WOZ-waarde is gebaseerd.

