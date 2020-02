De opvattingen van Leendert Verheij over privacy en geheimhouding in en door een kerkenraad (Nederlands Dagblad 15 februari) onderschrijf ik volledig. Wat je in een kerkenraad zegt, moet je ook tegen het gemeentelid zelf kunnen zeggen - ook als je het niet opschrijft. ..

