Je kind leert niks van straf

Het idee voor dit blog bestond al langere tijd, maar ik vond het moeilijk om er woorden aan te geven. Mogelijk omdat het dichtbij komt - het geeft een inkijk in ons gezinsleven - én ook omdat ik er kritiek op verwacht. Ik wil het namelijk over opvoeding hebben, en dan vooral over waarom mijn vrouw en ik kiezen om geen straf in de opvoeding van onze kinderen te gebruiken en gehoorzaamheid nie..

Een deel van mijn opleiding als psycholoog bestaat in het bekwaam worden in gedragstherapie. Daarin staat centraal hoe een mens leert: door beloning en straf. Best gek dat ik daarom in de opvoeding pleit voor het minderen in beloning en strafmaatregelen.

