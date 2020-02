Het spraakmakende debuut van Volkskrant-journalist Nathalie Righton bij het zondagse tv-programma Buitenhof sudderde deze week nog lang door. Righton ‘parafraseerde’ uitlatingen van Thierry Baudet in een vraaggesprek met oud-Forum man Henk Otten. Ze zei dat de ‘EU een vooropgezet plan heeft om het witte Europese ras te vervangen door Afrikaanse migranten’. Geen citaat dus, maar een korte samenvatting van wat de politicus de week ervoor in een Kamerdebat had gezegd.