Wat doet al het Corona-nieuws met u? Het antwoord van het ND-lezerspanel

Ymkje Bouma, gepensioneerd verpleegkundige: Ik ben best wel bezorgd omdat het een gevaarlijk virus is, vooral voor ouderen. Ben net hersteld van een luchtweginfectie met longontsteking en hoop dus dat dit griezelige virus mijn deur voorbijgaat.

Janneke Brak, huisvrouw

Wij zitten momenteel voor twee weken in Italië. Het virus is onderwerp van gesprek. Vrienden informeren hoe het bij ons gaat. Het geeft zeker wel onrust, nog een weekje. En hopelijk kunnen we gewoon naar Nederland terugvliegen. Wij houden moed.

Bert Westerink, organisatieadviseur

Het brengt verbaasdheid over zoveel verdwaasdheid.

David Jansen, universitair docent informatica

Mijn ouders maken zich ongerust over een reis die ik ga maken naar het buitenland. Ik maak me misschien te weinig zorgen, maar welke houding is beter?

