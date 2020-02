Geloof in wonderen niet vreemd, want er is zoveel wat het verstand te boven gaat

‘Schrijven over het goede is laten zien dat wonderen bestaan.’ Deze zin hoorde ik in een radio-uitzending. Meer dan de helft van alle Nederlanders gelooft in wonderen (Nederlands Dagblad 22 februari). Dat verbaast mij niet, als je beseft hoe wonderlijk het leven in elkaar steekt. Het brein achter dit meesterwerk is niet te doorgronden. Hoeveel spieren worden er niet in werking gezet om een dag door te komen? En hoeveel gigabytes heeft ons geheugen om informatie op te kunnen slaan?

Het zijn maar een paar voorbeelden die aangeven dat er zoveel is dat ons verstand te boven gaat. Daarom is het mooi om in datgene wat zo gewoon, ja zo vanzelfsprekend is geworden, een wonder te zien. Dan kijk je anders naar dingen. Naar de bloemen die langzaam boven het maaiveld uitkomen, als teken van nieuw leven. Naar een boerenzwaluw die, na een vlucht vanuit Afrika, een plekje vindt erge..



Schrijven over het goede is laten zien dat wonderen bestaan. Dat er hoop is, omdat achter de veelkleurigheid van de schepping de hand van de Schepper zit. Meesterwerk van formaat. Wie zo de wereld in kijkt, ziet meer dan ogen kunnen zien. Ook als de gebrokenheid van het leven een uitzichtloze situatie heeft gecreëerd. Als wonderen, door tegenslagen, verdriet of zorgen, ver buiten ..

