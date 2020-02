Wie in een kantoortuin de afleiding probeert te negeren, heeft er een taak bij

Tv-programma De Monitor bevroeg negentig bedrijfsartsen over de kantoortuin. 80 procent zei dat het ziekteverzuim zou dalen als je met minder collega’s in één ruimte zit. Is de kantoortuin zo schadelijk?

Een kantoortuin vond ik vreselijk

Mascha Mooy, CEO & oprichter van Bye Bye Burnout, een bedrijf dat onder meer werkgevers voorlichting geeft over burn-outs en werknemers herstelt van werkstress:

‘Het verbaast mij niets dat bedrijfsartsen aangeven dat kantoortuinen een nadelig effect hebben op de gezondheid van werknemers, want ik hoor dit al langer in de praktijk. Wie in een kantoortuin werkt, is over het algemeen sneller afgeleid dan wie in een eigen kantoor zit. Collega’s praten met elkaar terwijl je zit te werken, er gebeurt van alles om je heen, je wordt op de schouder getikt do..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .