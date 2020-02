Liegen is een patroon geworden, ook onder onze bestuurders en misschien wel bij onszelf

Bij het Mesdag Zuivelfonds was de misleiding iets te doorzichtig. Op foto (midden) Jeroen van Maanen (Farmers Defence Force) tijdens de presentatie van het onderzoek van het zuivelfonds naar de stikstofmodellen van het RIVM. (beeld anp / Bart Maat)

Bij het Mesdag Zuivelfonds was de misleiding iets te doorzichtig. Maar het RIVM misleidt ook: stikstofuitstoot door de zeescheepvaart valt onder de restcategorie ‘buitenland’, zodat die sector in de politieke discussie buiten schot blijft. Bij de luchtvaart had het RIVM dat ook geprobeerd, maar daar hadden de pers en vervolgens de Tweede Kamer het door - hier niet.

Dit illustreert een patroon: ambtenaren dienen informatie gedoseerd en soms gemanipuleerd toe aan politici. Soms om deze politici uit de wind te houden, soms ook omdat ze hun eigen agenda hebben.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .