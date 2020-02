Sommige boeren kregen als kind op het erf ook al weinig waardering

Vanwege het stikstofprobleem zijn veel boeren boos. Ze willen gezien en gewaardeerd worden. Waardering die ze soms als kind, toen ze meewerkten in het boerenbedrijf, ook al niet kregen, zegt Wiggele Oosterhoff. Hij is onderzoeker-docent aan de Aeres Hogeschool Dronten, beleidsmedewerker Contact Christen-Agrariërs en coach.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is in de agrarische sector 92 procent van de bedrijven familiebedrijf. Daar is het heel normaal dat kinderen op soms jonge leeftijd al meewerken. Ze dragen al jong grote verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor het welzijn van dieren of het gebruik van machines.

Krijgen ze daarvoor ook waardering, of wordt het normaal gevonden dat ze binnen het familiebedrijf meewerken? Naar aanleiding van de boerenprotesten heb ik met diverse boeren gesproken. Zou het kunnen dat boeren door de meewerkcultuur op agrarische familiebedrijven, binnen het gezin van herkomst onvoldoende werden gewaardeerd, en nu om erkenning en waardering vragen? In diverse gesprekken wa..

