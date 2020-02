Coronavirus en bedrijfsrisico

Het kabinet is van mening dat de vuurwerkhandelaren ten onrechte een beroep doen op de overheid voor financiële steun omdat hun vuurwerkvoorraad als gevolg van het kabinetsbesluit onverkoopbaar is.

Maar nu lees ik in de krant (Nederlands Dagblad 20 februari) dat bedrijven die als gevolg van het coronavirus tijdelijk minder werk hebben, werktijdverkorting kunnen aanvragen bij de overheid.

Werkgevers krijgen dan de niet-gewerkte uren van hun personeel doorbetaald op basis van de WW.

Is hier ook geen sprake van een bedrijfsrisico?

Want het is toch de keuze van de ondernemers om hun producten in te kopen in een lagelonenland?

