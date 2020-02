Vertrouwen geven

Maak van je werknemers ook ondernemers. Anders dan het presenteren van een rapport met aanbevelingen over wetgeving, heeft Bertus Veurink dit al jaren gewoon in praktijk gebracht (Nederlands Dagblad 17 februari). Dat getuigt van vertrouwen en daar groeien mensen van. Daarover gaat het boek De meeste mensen deugen. De reacties in deze krant blijven steken in theologisch geharrewar, op enkele uitzon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .