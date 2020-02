Overlast van jongeren

Door het hele land heen komen met regelmaat in de nachtelijke uren incidenten voor waarbij minderjarigen betrokken zijn. Burgemeesters denken vaak dat ouders of verzorgers er mede schuldig aan zijn, dat kinderen van vijftien jaar of soms nog jonger ’s nachts rondlopen op straat. Dat zij het allemaal in de hand kunnen houden. Maar dat is niet altijd waar. Heel veel ouders zouden graag zien dat de wet voor uitgaansgelegenheden aangepast zou worden, zodat minderjarigen niet meer tot de nachtelijke clientèle zouden behoren.

Wel is het goed om nog eens te kijken hoe minderjarigen aan sterke drank kunnen komen. En als ze veel contanten op zak hebben, waar dat vandaan komt, want ook jongeren kunnen al gevangen zitten in de wereld van dealers en drugskoeriers. Als jongeren op straat een gevaarlijk vlindermes op zak hebben - en niet om een appeltje te schillen - kan dat al een teken zijn dat ze in de greep van duistere..

Zou het niet goed zijn om een gesloten inrichting in het leven te roepen waar gestrande minderjarigen voor enige tijd behandeld worden? Waar zij onder strenge regels verplicht aan zichzelf werken en eventueel een studie of opleiding moeten afmaken, om weer goed in de maatschappij terug te kunnen komen. Dat zou net als vroeger de militaire dienst weleens heel goed kunnen uitpakken. <

