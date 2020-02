Jezus en de hel

Klaas Bakker stelt (Nederlands Dagblad 25 februari) dat de Bijbel zegt dat Jezus na zijn dood in de hel was. Volgens mij is dat een misverstand, dat het gevolg is van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Aan het kruis zei Jezus: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!’ en daarna, voordat Hij stierf: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest’. Hij sprak zijn Vader weer aan. De relatie was hersteld. Hij kon weer thuiskomen.

Klopt de belijdenis dan niet? Was Jezus dan niet in de hel, het dodenrijk? Zeker wel. Van daaruit roept Hij tot zijn God. De hel is dus de plek waar God totaal afwezig is. Wie daar eindigt, kan God niet langer vinden, is eeuwig op zichzelf teruggeworpen, reddeloos. Daarmee is duidelijk: de hel bestaat. Maar we weten van die plaats nog minder dan van de hemel. Ook Jezus spreekt over de hel. Zowe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .