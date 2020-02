Zeeuwen zijn al eeuwen een geprivilegieerd volk

Laat premier Rutte in Zeeland zijn excuses aanbieden, maar een krimpregio is de provincie eigenlijk niet meer.

Na de ruim 500.000 Groningers in het uiterste noordoosten voelen nu ook de 380.000 Zeeuwen in het uiterste zuidwesten van het land zich bedrogen door het randstedelijke kabinet. De Zeeuwen vinden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het kabinet beloofde acht jaar geleden dat de marinierskazerne met 1800 leden van het elitekorps naar Vlissingen zou komen. Maar dat ga..

De Zeeuwen zijn woest. Er was al 40 miljoen euro gestoken in de voorbereiding. Ze eisen nu compensatie. Volgens een peiling van Omroep Zeeland wordt gedacht aan een tolvrije Westerscheldetunnel (daarmee wordt nu jaarlijks 35 miljoen euro uit de Zeeuwse zakken geplukt) of een investering van een paar honderd miljoen in een waterstoffabriek. Misschien kan Rutte anders een u..

