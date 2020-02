Het helpt niet om na de dood van een bewoner met de vinger te wijzen

Afgelopen week vond er een afschuwelijk drama plaats in De Morel, een instelling voor Beschermd Wonen in Wageningen, waarbij een cliënt om het leven kwam. Ik was de grondlegger van De Morel en heb de gesprekken gevoerd met de buurtbewoners die zich zorgen maakten over hun eigen veiligheid en die van hun kinderen. Daarbij is mijn uitgangspunt altijd geweest: ‘Zou ik hier zelf naast willen won..

Mijn antwoord was: ‘Ja.’ En ook nu zou ik nog steeds ernaast willen wonen en als vrijwilliger iets willen betekenen voor de kwetsbare mensen die er wonen. Mensen die zoals u en ik het liefst een zo gewoon mogelijk leven willen leiden in een gewoon huis, in een gewone buurt, met gewone buren.

