Hoe ons fiscaal stelsel de ongelijkheid niet corrigeert, maar juist vergroot

We denken dat belastingen inkomensverschillen iets rechttrekken, maar dat is een grote misvatting.

Zo wordt de ongelijkheid vergroot: het lage btw-tarief, bijvoorbeeld op groenten, is vorig jaar verhoogd. En dit jaar gaat het toptarief in de inkomstenbelasting omlaag en het laagste tarief omhoog. (beeld anp / Ramon van Flymen)

Wie denkt dat in ons belastingstelsel de zwaarste lasten op de sterkste schouders drukken, heeft het mis. Dat is bijna niemand aan te rekenen, want dat is wat ons voortdurend wordt voorgehouden.

Maar dat klopt alleen voor de directe belastingen, zoals die op inkomen. De belastingen die op consumptie geheven worden, zoals btw en accijnzen, drukken echter veel sterker op de lage dan op de hoge inkomens.

