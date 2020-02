Stop bomenkap

‘Bos werkt toch beter’ voor C02-opslag schrijft Jochem Wouda. (Nederlands Dagblad 19 februari). Maar als ik rondkijk in onze omgeving, dan worden er door gemeenten, Staatsbosbeheer en de provincie duizend bomen gekapt in dorps bosjes en langs wegen. Vaak onder het mom dat er essenziekte is, maar er wordt radicaal gekapt en daar word ik erg verdrietig van.