Voor mij is het woord hel (ND 15 februari) een aanduiding voor het dodenrijk, de plaats waar de mens na zijn lichamelijke dood, de keus in zijn leven gemaakt - leven zonder het offer van Christus - ervaart als een geestelijke dood. Dat is de onmogelijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .