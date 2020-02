Eindelijk rust en dan plots weer weg moeten

Sinds 2014 werk ik met hart en ziel voor De Hoenderloo Groep. Ik ben niet de zorg in gegaan om carrière te maken. Niet de zorg in gegaan om het grote geld te verdienen. Nee, ik ben de zorg in gegaan om de zwakken in onze samenleving te ondersteunen en helpen waar nodig. Liefde, aandacht en stabiliteit te bieden aan kinderen die deze drie woorden nauwelijks in de praktijk van hun jonge leven ..

Uitgescholden, bespuugd, uitgelachen, genegeerd, een blauw oog. Dat is wat je krijgt van deze beschadigde kinderen. Maar des te meer, respect en waardering omdat je steeds terugkomt en hun kansen blijft bieden. Hier mogen ze wel zijn wie ze zijn en worden ze niet doorverwezen naar een andere plek.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .