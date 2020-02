De Jumbo in Vlijmen heeft een kletskassa. Er staat een vrolijk bord bij. Wie wil, kan er een praatje maken met de caissière tijdens het afrekenen van de boodschappen. En het mag over van alles gaan, maar de caissières zijn natuurlijk geen sociaal werkers.

Wij hebben bij onze Dekamarkt ook een kletskassa. Daar staat geen bordje bij. Er zitten wel vrolijke caissières die niet als een malle de boodschappen over de scanners duwen om een snelheidsrecord te halen.

Als je steeds rond hetzelfde tijdstip boodschappen doet en dezelfde caissières treft, ontstaat er vanzelf herkenning en vaak ook een kort gesprekje. Zo weet ik van een van de caissières dat ze ooit het servies van Janneke Brinkman bij Blokker spaarde. Maar de actie was al afgelopen voor ze de theepot bij elkaar gespaard had. Een losse pot zonder spaarpunten kopen, vond ze veel te duur. Later..

