Er is de laatste week veel geschreven over het CETA verdrag. Over voor- en nadelen. Het viel mij op dat een van de voordelen die genoemd worden, meer werkgelegenheid is. Heeft er weleens iemand in Den Haag over nagedacht of dat werkelijk een voordeel is? Overal is men op zoek naar collega’s; zo veel vacatures die maar niet ingevuld worden. Is er niet juist een overschot aan werk en een gr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .