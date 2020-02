Verzwijg in het debat over woningnood de gevolgen van migratie niet

Amsterdam - of misschien wel de hele Randstad - is een magneet. Iedereen die er woont of weleens komt, weet het: het openbaar vervoer is overvol, er is geen betaalbaar huis te vinden, en in de horeca word je vaker in het Engels dan in het Nederlands aangesproken. Oók omdat heel wat arbeidsmigranten in die sector werken. In onze huidige, bloeiende economie komen we simpelweg veel handen tekort.